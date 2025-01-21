Трамп рассказал о планах встречи с Путиным

Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

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Точной даты встречи или переговоров он не назвал.

Президент США Дональд Трамп собирается встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сам глава Белого дома заявил ходе общения с прессой, его цитирует CNN.

Новый президент Штатов планирует увидеться с российским коллегой, как только будут организованы их переговоры, чтобы завершить конфликт на Украине «как можно скорее».

«Мы постараемся сделать это как можно быстрее. Знаете, война с Украиной и Россией никогда не должна была начаться», — заявил Трамп.

Еще до инаугурации Трамп многократно обещал завершить украинский конфликт в течение суток после вступления в должность, а теперь сказал, что у него есть «еще полдня».

Накануне телеканал CNN сообщал, что Трамп поручил своим помощникам организовать ему телефонный разговор с Путиным «в течение нескольких дней».

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поздравил Трампа со вступление в должность. Российский лидер также обсудил с постоянными членами Совбеза РФ тему инаугурации президента США.