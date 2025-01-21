Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

В день рождения народный артист РФ даст большой концерт.

Невероятно, но факт — сегодня свой юбилей отмечает актер, на которого, кажется, время совершенно не действует. Дмитрию Харатьяну — 65!

В его послужном списке — роли лирических героев, бесстрашных идеалистов и даже агента КГБ. Но кроме актерской карьеры Харатьян добился успеха и в других сферах. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова поговорила с виновником торжества.

Он все тот же романтик, но репертуар стал смелее. В 65 Дмитрий Харатьян репетирует перед большим концертом и предлагает не смотреть в паспорт. Цифры там не соответствуют его состоянию.

«Есть здоровье, еще есть энергия. „И жить торопится, и чувствовать спешит“. Вот я еще и жить тороплюсь, и чувствовать спешу», — заявил народный артист РФ Дмитрий Харатьян.

Еще школьником его на пробах заметил Владимир Меньшов. Первая роль в фильме «Розыгрыш» принесла известность и горькое разочарование. В профессиональной студии, где надо было записать песни для фильма, Харатьян растерялся. Нашли артиста с похожим голосом.

«У меня не получалось. расстроило очень, что не я не оправдал доверие режиссера. Думал даже, он снимет меня с роли. Я опозорился, это был для меня крах», — заявил народный артист РФ Дмитрий Харатьян.

Музыкально реабилитироваться удалось через шесть лет, в «Зеленом фургоне». Харатьян тогда ехал к композитору и не знал: тот уже договорился с Александром Градским, чтобы он спел за Володю Патрикеева.

«Говорит: „Держи кассету, учи. Пойдем в студию, будем записываться“. Я всю ночь учил. Мы записали, он согласился с моим исполнением», — заявил народный артист РФ Дмитрий Харатьян.

Голос помог получить и его самую известную роль — Алешки Корсака в «Гардемаринах». Режиссер Светлана Дружинина хотела, чтобы главные герои пели сами. Так советские зрительницы получили нового секс-символа и пронзительную балладу о любви.

Для этой роли Харатьян учился фехтовать, скакать на лошади. Однажды она его даже сбросила, и тот едва не погиб. Его комедийный талант разглядел Леонид Гайдай. Так страна узнала, что с погодой на Дерибасовской.

А вот драматическую кинороль долго не предлагали. Друзья Иван Охлобыстин и Гарик Сукачев написали для Харатьяна сценарий. Так он сыграл в драме Сукачёва «Кризис среднего возраста». Рокер посвятил ему и песню «Нулевой километр».

«Он меня водил гулять во всякие мои тяжелые времена, когда я приезжал к ним. Он забирал меня у себя из дома, где я лежал у них там весь в депрессиях. Мы шли гулять, переходили всегда у этого нулевого километра», — заявил музыкант Гарик Сукачёв.

Из крепкой дружбы родился еще один дуэт. По словам рокера Александра Ф. Скляра, когда он записывал альбом к 80-летию Высоцкого, одну из песен сразу знал, с кем исполнит.

«Нужна была пара. Человек, с которым ты бы пошел в разведку. Мне увиделся Димка. Очень открытый, искренний, умный и тонкий человек», — заявил музыкант Александр Ф. Скляр.

Он и сейчас снимается в кино, но больше поет. Музыку Харатьян называет лекарем. Ездил с ней в зону СВО. Пел для жителей Херсона, раненых и врачей в больнице в Макеевке.

«Там были прилеты, но мы не попали под них. Просто слышали. Отменили концерт, пошли по палатам просто. Бойцы приветствовали, пели песни», — заявил народный артист РФ Дмитрий Харатьян.

Кстати, у Харатьяна сегодня два праздника. День рождения еще и у его дочери. Правда, отметить не получится — вечером он ведет премию. Но такую востребованность и в 65 считает одним из подарков.