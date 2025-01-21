Синдром Плюшкина: в России могут повысить штрафы за антисанитарию в квартирах

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Крайней мерой наказания может стать изъятие жилья у собственника.

Россияне, которые захламляют свое жилье, могут его лишиться. В Госдуме предложили изымать квадратные метры у граждан за несоблюдение санитарных норм. Такое наказание станет крайней мерой для тех, на кого не подействуют предупреждения и штрафы.

Авторы инициативы подчеркивают, что подобные «нехорошие» квартиры представляют серьезную угрозу здоровью соседей. Но поможет ли мера избавить добропорядочных жильцов от антисанитарии, выяснял корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Жилой дом в Новосибирске больше напоминает террариум — крысы и тараканы бегают по всем этажам. Пакеты со свалки женщина приносит регулярно, называет это своим имуществом, а на просьбы очистить квартиру не реагирует.

«Когда зашли, просто ужаснулись — увидели, там просто стена из мусора, по ней по самой ползали тараканы, по волосам по ногам», — заявил один из соседей Михаил Федосеев.

Еще одна нехорошая квартира — в Петербурге. С педантичностью гоголевского Плюшкина хозяин жилья ежедневно обходит чуть ли не все окрестные помойки. Запахи в подъезде соответствующие.

Мужчина, живущий на последнем этаже, натаскал в свою квартиру столько мусора, что не может попасть внутрь. Из-за этого вынужден спать прямо здесь, на лестничной клетке, на картоне. А разгневанные соседи постоянно оставляют ему на стенах сообщения.

На ночевку в подъезд он приходит только после полуночи. Новые сумки и пакеты с мусором складывает у входа. А в саму квартиру никого не пускает.

«Я там делаю ремонт. Я уже не первый раз делаю ремонт, дайте отдохнуть», — заявляет мужчина.

Единственное, что грозит таким соседям — штрафы за антисанитарию, максимальная сумма — тысяча рублей. Слишком мало, чтобы заставить нарушителей задуматься.

«Я писала заявление в полицию, сказали, что ничего не могут сделать, он там прописан. Вот он хочет жить на лестнице — пусть живет, и все», — заявила местная жительница Лариса Шилова.

И таких квартир тысячи по всей стране. Изменить ситуацию хотят в Государственной Думе. Для начала предлагают в несколько раз увеличить существующие штрафы, а самых злостных нарушителей принудительно переселять.

«Изъятие квартиры — это что имеется ввиду? Это значит, выкупается квартира по коммерческой цене и отдается потом на аукцион на продажу. Если человек нарушает, он для этого должен быть обязательно оштрафован или квартира изъята, потому что он не может находиться в этом доме», — заявил зампред комитета Госдумы по строительству Сергей Колунов.

Вот только не совсем понятно, что делать с людьми, которые просто не откроют двери для проверки Роспотребнадзора. По закону войти внутрь против воли владельца можно только по решению суда. Еще одна спорная ситуация: штрафы за антисанитарию накопились, а жилье у нарушителя — единственное.

«Если речь идет о единственном жилье, то суд здесь может не принять сторону надзорного органа, поскольку это касается права на жилище, гарантированного конституцией РФ», — пояснила юрист Анастасия Асабина.

Эксперты говорят, что таких людей надо не наказывать, а лечить. Синдром Плюшкина — тяжелое психологическое расстройство. Часто связано, например, с потерей близкого человека и попыткой заместить неприятную эмоцию, чем-то, что поначалу кажется полезным.

«Основная проблема в том, что они не отдают себе отчет в том, что они делают, они не поддаются критике и с большим трудом соглашаются на какие-то изменения. Их нужно буквально брать и выдергивать из этой ситуации», — заявила психолог Елена Русинова.

Психические расстройства, говорят юристы, — повод признать такого соседа не дееспособным. Процедура предполагает добровольное или же принудительное лечение. Поправки в законопроект о соседях-Плюшкиных уже направлены на рассмотрение в правительство. И если документ получит поддержку, справиться с нечистоплотными жильцами станет проще уже весной.