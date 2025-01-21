Цель поражена: российские операторы БПЛА уничтожили несколько бронемашин противника

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На счету наших FPV-дронов также танк и две самоходные артиллерийские установки.

В зоне спецоперации российские операторы беспилотников поразили несколько бронемашин ВСУ. Наши расчеты FPV-дронов сейчас активно работают на юге ДНР. Во время боевого вылета они обнаружили и уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки.

Кроме того, поддерживая продвижение наших штурмовиков, беспилотники-камикадзе проникли за линию обороны противника. Там им удалось подбить вражеский танк, две боевые бронированные машины и инженерную технику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 беспилотников ВСУ над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, в результате очередного вражеского удара жертв и разрушений нет.