Многодетным семьям планируют предоставить бесплатный проезд по платным дорогам

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Авторы инициативы считают, что государство должно освободить людей от ненужных трат.

Многодетные семьи могут получить возможность бесплатно проезжать по платным дорогам. Такой законопроект будет внесен в Госдуму «Справедливой Россией — За правду» во главе с Сергеем Мироновым, выяснил 5-tv.ru.

«В настоящее время многодетные семьи не освобождены от платы за проезд по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог, не смотря на закрепленное в законодательстве право собственника платной автомобильной дороги устанавливать дополнительные категории пользователей платных автомобильных дорог, освобождаемых от взимания платы за проезд», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим авторы инициативы предлагают освободить членов многодетных семей от подобной платы. Принятие законопроекта может значительно сократить расходы многодетных семей на проезд по платным автомобильным дорогам или платным участкам дорог. Кроме того, таким образом будет укреплено их право на свободу передвижения.

«Экономия может быть разной. Это и небольшие деньги, которые людям не придется тратить при переезде по своему региону. Может оказаться гораздо большая сумма. Взять, например, расходы на проезд из центральной части России до Черного моря. Сегодня стоимость билетов на железнодорожный транспорт и уж тем более перелета на самолете для многодетных семей большая и неподъемная. По этой причине многие люди едут на собственном транспорте, а там их ждут немалые поборы за проезд по платным дорогам. С учетом стоимости бензина и питания семьи в дороге, сумма набегает немалая, и поэтому государство должно освободить людей от ненужных трат», — озвучил свою точку зрения Сергей Миронов.

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