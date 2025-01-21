В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
Бусаргин: В Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотников Читайте на
Фото: © РИА Новости/Андрей Васильев
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В регионе работают системы оповещения.
Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Саратовской области в ночь 21 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
Ранее ряд Telegram-каналов информировал, что в Саратовской области были слышны звуки взрывов. О пострадавших не сообщалось.
«Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он.
По словам Бусаргина, информация об угрозе атаки поступила от российского Минобороны.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь на 21 января украинские беспилотники атаковали Смоленскую область. Губернатор рассказал, что работа сил противовоздушной обороны в областном центре не прекращается.