В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА

Бусаргин: В Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотников Читайте на

Фото: © РИА Новости/Андрей Васильев

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В регионе работают системы оповещения.

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Саратовской области в ночь 21 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Ранее ряд Telegram-каналов информировал, что в Саратовской области были слышны звуки взрывов. О пострадавших не сообщалось.

«Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он.

По словам Бусаргина, информация об угрозе атаки поступила от российского Минобороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь на 21 января украинские беспилотники атаковали Смоленскую область. Губернатор рассказал, что работа сил противовоздушной обороны в областном центре не прекращается.