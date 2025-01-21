Дональд Трамп подписал первые указы о назначениях в администрацию президента

Фото: Reuters/Amanda Perobelli

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Лидер США также распорядился, чтобы флаги над правительственными зданиями всегда были полностью подняты в дни инаугурации.

Избранный президент США Дональд Трамп подписал первые указы о назначении в администрацию, а также о флаге. С ними можно ознакомиться на сайте Белого дома.

Трамп выдвинул несколько кандидатур в сенат и назначил более 100 исполняющих обязанности руководителей государственных структур. Среди них 22 должности в кабинете министров, а 93 среди председателей комиссий и прочих высокопоставленных чиновников. Также президент распорядился, чтобы флаги над зданиями правительства были полностью подняты в день инаугурации лидеров страны, даже если на ее территории объявлен национальный траур.

Дональд Трамп намерен в первые дни своего президентства подписать 100 указов. Среди них, например, массовая депортация мигрантов, отказ от большинства мер энергетической политики Джо Байдена и свобода для участников беспорядков в Капитолии США в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошла инаугурация президента США. Как только Дональд Трамп принес присягу, сайт Белого дома сразу был обновлен.