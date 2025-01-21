Придет и твой день: исследование показало, где живут самые счастливые россияне

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сильнее всего способно обрадовать повышение зарплаты и крепкое здоровье.

В Краснодаре, Екатеринбурге и Тюмени живут самые счастливые россияне. Об этом свидетельствует исследование, с результатами которого ознакомилась Газета.ру.

Из всех опрошенных свое состояние удовлетвореености на «пять» оценили 17%.

Жители Краснодарского края чаще всего испытывают счастье — 23% из них отметили это в опросе. Далее следуют Тюменская и Свердловская области — там никогда не унывают 22% россиян.

«Четверку» поставили 28% респондентов. Наиболее популярна такая оценка среди краснодарцев — 35% из них редко находят повод погрустить, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Чаще всего люди оценивали свой уровень счастья на «тройку» — 35% респондентов оказались удовлетворены уровнем жизни, но не так, как хотелось бы. Особенно выделяется этот показатель в Новосибирске — 50%, Нижнем Новгороде — 49% и Москве — 38%.

Некоторым приходится тяжело. Свое состояние они оценили на «двойку» — это 11% опрошенных, и на «единицу» — 8%. Но есть способ все исправить: 61% респондентов поделились, что их сделает счастливее повышение зарплаты, а 49% связывают ухудшение настроения со слабым здоровьем и физической формой.

Еще 42% россиян станут счастливее, если получат возможность путешествовать, а 30% — проводить больше времени в кругу близких людей. Любимое хобби — источник радости для 28%. Встречаясь с друзьями, забывают о всех своих бедах 26%, вступая в новые романтические отношения — 24%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что соцопрос выявил необычные способы россиянок справляться со стрессом.