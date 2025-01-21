Во Франции объявлена добровольная мобилизация

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент Макрон объяснил этот шаг необходимостью усилить армию страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил добровольную мобилизацию. Такое решение было принято для того, чтобы усилить французскую армию в связи с «увеличением опасности» из-за конфликта на Украине, пишет газета Le Monde.

Президент отметил, что привлечение молодых добровольцев к службе — это ответ на «накопление угроз», которое обрушилось на Францию. Растущая напряженность в мире, по его словам, и вынуждает страну готовиться к возможным военным конфликтам.

«Мы не должны питать иллюзий. Конфликт на Украине не закончится завтра или послезавтра. Сегодня наша задача — помочь Украине выстоять и обеспечить ей сильную позицию для любых будущих переговоров. Впоследствии нам нужно будет предоставить гарантии безопасности как Украине, так и остальной Европе», — добавил Макрон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Британия и Франция обсудили отправку миротворцев на Украину. Речь идет о вводу миротворческого контингента в случае, если огонь будет прекращен. Детали переговоров не были раскрыты, однако предварительно известно, что Лондон не дает свое согласие.