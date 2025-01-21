«Это шанс, которым нужно воспользоваться»: Зеленский о приходе к власти Трампа

Фото: Reuters/Carl Court

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Лидер Украины заявил, что готов работать совместно с США ради достижения мира.

Президент* Украины Владимир Зеленский охарактеризовал вступление Дональда Трампа в должность президента США как шанс на мир, которым «необходимо воспользоваться».

Зеленский назвал избранного президента «сильным человеком», пожелал удачи — ему и «всей Америке».

«Украинцы готовы работать вместе с американцами, чтобы достичь мира — настоящего мира. Это шанс, которым нужно воспользоваться», — заявил президент Украины.

Дональда Трампа поздравил со вступлением в должность и президент России Владимир Путин. Он заявил, что власти РФ открыты к диалогу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине заявили о начале мобилизации 18-летних. Это происходит без поправок в законе о призыве. Вводится обязательная базовая военная подготовка для первокурсников. И если студент, прошедший ее, будет отчислен, то его смогут мобилизовать.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.