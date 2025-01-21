Россия сможет конфисковать активы иностранцев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Такая мера необходима для компенсации ущерба, причиненного стране из-за действий США.

Россия получит право изымать активы недружественных стран, ранее проводивших конфискацию имущества РФ. Текст соответствующего закона уже согласован с Центральным банком, Минфином, Минэком и МИД., стало известно из документов к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, с которым ознакомились «Известия».

Инициатива будет рассмотрена на следующей неделе. Она создана для того, чтобы реализовать указ президента о компенсации ущерба, причиненного стране из-за недружественных действий США. Иностранные активы могут быть переданы в государственную собственность. Стоимость изымаемого имущества будет определена исходя из специального порядка. Само решение не будет отличаться от стандартной процедуры конфискации — его будут исполнять через арбитражный суд.

Ранее в России не проводили конфискации иностранных активов. Правительство лишь вводило ограничения на пользование имуществом на территории страны, а деньги и ценные бумаги зарубежных инвесторов переводили на заблокированные счета типа «С». Без согласия властей РФ иностранцы не могут, например, продать большой пакет акций или свою долю в компании. Для этого необходимо разрешение президента страны и Центрального банка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кремль предупредил об ответных мерах на конфискацию активов.