Не снижать планку: как санкции укрепили дружбу атлетов из России и Белоруссии

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На мировой арене наши спортсмены— одни из лучших, несмотря на запреты.

Глава международной федерации лыжного спорта сегодня выступил за допуск россиян и белорусов к мировым турнирам в нейтральном статусе. Предложение озвучено без всяких пояснений, так что еще надо уточнить условия и правила подачи заявок. Но спортсмены уверены, что изначально вся эта кампания была нацелена на устранение западом сильных соперников и вряд ли так просто они решаться вернуть конкурентов. Ведь наши атлеты лишь повышают планку своей подготовки — и в этом убедился корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Мужчины, гонка преследования — финиш четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Ярославской области. Белорус Антон Смольский, в желтой майке, лидирует в общем зачете, и тут тоже — первый.

«Уровень, конечно, сохраняется оттого, что многие здесь, кто бегает, — это олимпийские призеры, чемпионы мира, чемпионы Европы. То есть много людей, которые действительно высокого уровня. И благодаря им мы сохраняем этот уровень», — отмечает белорусский биатлонист, серебряный призер Олимпийских игр — 2022 в Пекине Антон Смольский.

Одна беда на двоих. «Забанены» по всему миру. Биатлон, как во многом и остальной спорт для России и Белоруссии, сейчас за железным занавесом. Но тесное взаимодействие наших федераций позволяет не снижать планку. Ведь на мировой арене они одни из лучших, несмотря на запреты.

«Динара [Смольская] и Аня [Сола], они, можно сказать, были лидерами Кубка мира, и многие на них ориентируются, я в том числе слежу за ними. Динара очень качественно и быстро работает на рубеже, это один из показателей топового уровня. Аня Соло очень быстро на лыжне. Рада, что в этом сезоне удалось с ней потянуть и показывать высокую скорость», — говорит биатлонистка Анастасия Халили.

Один из этапов прошлого Кубка проходил в Белоруссии на этой современной трассе. Тут выступала и знаменитая Дарья Домрачева. Сейчас здесь на старте — лыжники-юниоры.

На спортивном комплексе Раубичи — все условия для лыжников и биатлонистов. Построен в 1974-м, полную реконструкцию провели в 2014 году. Здесь росли и растут чемпионы.

Победители этой гонки войдут в национальную команду. И выйдут уже на старт в России.

«У нас с первого дня отличные отношения с российской Федерацией лыжных гонок. Спасибо большое Ирине Валерьевне (Вяльбе). Никогда не было вопросов в участии ни в одних российских соревнованиях. Все, что мы просили, куда мы приезжали — нас везде заявляют. Если мы попадаем в призеры, нас награждают наравне с российскими спортсменами, мы выходим на пьедестал. И, соответственно, россияне к нам приезжают», — подчеркнул первый заместитель председателя Белорусской федерации лыжных гонок Андрей Коваленко.

Богатая история у наших стран и в хоккее. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) создана 17 лет назад, участвуют команды из России, Китая, Казахстана и Республики Беларусь. С самого основания она представлена клубом «Динамо» Минск. Сейчас идут на шестом месте в Западной конференции и борются за выход в плей-офф.

«Мы не выступаем на международном уровне, но выступаем с нашими русскими друзьями. Поэтому я считаю, что очень хороший уровень, дети прогрессируют и для нашего белорусского хоккея это огромный опыт играть с русскими командами. Но у нас очень хоккей популярен. „Динамо“ Минск, команда в КХЛ играет и это вторая команда в лиге по посещаемости. Поэтому люди с удовольствием ходят на хоккей, трибуны заполнены», — отмечает белорусский хоккеист Михаил Грабовский.

Зимние виды спорта, конечно, традиционные для двух стран. Но сильнейшие спортсмены мирового уровня представлены не только этими дисциплинами. В прошлом году в Минске прошли международные соревнования «Гран-при «Небесная Грация». Для победы необходимы действительно уникальные способности. Правила тут намного сложнее, чем международные и общероссийские, но зато интереснее и зрелищнее. Турнир высочайшего уровня — 120 участниц три дня боролись за медали в Минске.

«Работаем, тренируемся. У нас прекрасная созданная инфраструктура в стране. Конечно, хотелось бы еще больше залов. Мы как раз занимаемся этим вопросом», — заявила председатель Президиума Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель.

И они наверняка будут. Совсем недавно в Минске открыли новый бассейн международного стандарта. Две зоны: одна — для жителей, вторая — для соревнований и спортсменов. Здесь тренируются сборные страны по плаванию, водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду.

Для спортсменов здесь создают все условия. А тесная интеграция с Россией позволяет не только не терять квалификацию, но и постоянно повышать класс.