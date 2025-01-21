«Приветствуем настрой»: Путин поздравил Трампа и оценил его планы

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Россия открыта для диалога с новой американской администрацией.

Украинский конфликт стал одной из главных тем сегодняшнего Совета безопасности, который прошел в достаточно необычной форме. Очень редко Совбез России, где принимаются стратегические для страны вопросы, бывает настолько открытым. Но, похоже, сегодня это было просто необходимо, чтобы слова Владимира Путина услышали не только в Кремле, но и за океаном. Что же такого сказал президент, узнал корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Обычно открытая часть Совета безопасности гораздо короче, но сегодня Владимир Путин, по сути, еще раз специально для Трампа проговорил позицию России — что для нее важно. В первую очередь, по ситуации на Украине. Главное, по словам Путина, устранить причины кризиса.

«Это самое главное. Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть, его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе. Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», — сказал Владимир Путин.

Россия открыта для диалога с новой американской администрацией. Владимир Путин отметил убедительную победу Трампа и его мужество. Вспомнил про покушение и давление на его семью. В Кремле видят заявления избранного американского президента и желание восстановить контакты с Россией. Но укрепление стратегической стабильности, вопросы безопасности — решения, которых ждут во всем мире.

«Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность. Подчеркну, мы никогда не отказывались от диалога, всегда были готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией. Говорил уже об этом неоднократно — исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов в повестке дня в мире, включая и укрепление стратегической стабильности и безопасности», — сказал президент России.

США могли бы сыграть позитивную роль для развивающихся стран. Линия предыдущей администрации США, как выразился Сергей Лавров, была «конфликтогенна». Официальные подходы вернувшегося в Белый дом Трампа пока не известны.

«Неофициально многие члены его команды и он сам неоднократно с ним связывались по Ближнему Востоку, по украинскому кризису, который Трамп рассматривает в качестве одного из приоритетных направлений своей внешнеполитической активности. Да и в целом его урегулирование дает понять, что понимают некоторые аспекты российской позиции, например, в отношении неприемлемости членства Украины в Североатлантическом альянсе», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Владимир Путин выразил надежду, что диалог Москвы и Вашингтона будет строиться «на равноправной и взаимоуважительной основе». Сейчас мяч на стороне Трампа.