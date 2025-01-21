Фото, видео: 5-tv.ru

Мотострелки нашли тела девяти человек, вывезти их пока не могут.

Самые страшные кадры мы сегодня получили из села Русское Поречное в Курской области. Его только-только освободили наши военные, и в жилых домах уже обнаружено уже девять тел местных жителей, которых расстреляли неонацисты. Фактически они устроили массовую казнь, только потому что люди, которых они встречали, а чаще всего это были пенсионеры, говорили по-русски.

Страшные детали узнал военкор «Известий» Александр Федорчак.

Эти украинские солдаты первыми приняли бой на окраинах села Русское Поречное — мобилизованные, которых бросили в населённый пункт накануне штурма. Этот путь в Курскую область был для них последним.

Группировка «Север» начала штурм этого населенного пункта сразу после неудачной авантюры ВСУ в канун Рождества, когда те попытались атаковать хутор Бердин — но вместо этого потеряли сотни бойцов, 352-й мотострелковый полк как раз этим и воспользовался.

Операция по освобождению Русского Поречного была настолько молниеносной, что украинские боевики к ней попросту оказались неготовы. Поэтому в стрелковый бой никто из ВСУ не вступал. Они просто бросали позиции и отходили, поэтому наши бойцы из освобожденного села привезли целую россыпь трофеев.

Теперь в коллекции — бельгийские пулеметы, шведские противотанковые ракеты и новый украинский автоматический гранатомет, в боекомплекте которого американские гранаты. На улицах села осталось много подбитой тяжелой натовской техники, которая так и не смогла остановить наших штурмовиков.

«Мы когда заходили в Русское Поречное, по нам отрабатывал танчик. Артиллерия, спасибо большое, отработала. Танчик разули», — сказал командир отделения штурмовиков 352-го мотострелкового полка группировки «Север» с позывным Рудик.

Когда 352-й мотострелковый полк прорвал первую линию на окраинах села, из Черкасского Поречного враг начал подвозить пехоту, перебрасывая ее небольшими группами. Среди боевиков были в основном иностранцы и нацисты из запрещенного «Кракена»**. По словам наших военных, украинские боевики были явно под какими-то препаратами, вели себя очень странно.

«Я вижу, магазин выпускают в человека, он не падает. Я вижу, что в него попадаю. Даже немного страшновато становилось. Граната под ногами взрывалась, он стоит там и хихикает. Ему плевать было», — сказал командир штурмового батальона с позывным Странник.

Но в итоге после нескольких попыток атаковать ВСУ отступили. Наши мотострелки начали зачистку, пытались найти раненых в подвалах, но когда спустились в первый погреб, увидели совсем другое.

«Нашли мирняк. Резкий запах, соответственно. Начали осматривать. Сначала думали, что это вэсэушники. Оказались мирные: женщины, мужчины», — вспоминает командир отделения штурмовиков 352-го мотострелкового полка группировки «Север» с позывным Ксей.

Ксей первым открыл дверь в тот самый погреб, где лежали тела замученных курян. Все с пулевыми ранениями головы и груди. Но этот подвал оказался не единственным.

«Во втором двое гражданских. Связанные, замученные. В третьем женщина с мужчиной лет 40. У мужчины в груди огнестрел, пулевое. У женщины — в затылке два», — рассказал Ксей.

Мотострелки нашли тела девяти человек, вывезти их пока не могут. Небо в Русском Поречном все еще контролируют украинские боевики.

«До сих пор от трех до четырех камикадзе 24 на 7 висит. Если замечена группа, в течение максимум восьми минут прилетает «Баба Яга», — рассказал старший водитель взвода обеспечения 352-го мотострелкового полка группировки «Север» с позывным Лорд.

Но под контролем наших теперь важнейшая высота, которая позволит развивать наступление на соседнее Черкасское Поречное и тем самым начать замыкать кольцо вокруг Малой Локни, на подступах к которой уже идут бои.

* «Кракен» — террористическая организация, запрещена в России.