Неудобные вопросы: в администрациях Петербурга прошли обыски из-за сосулек

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru

Сотрудники на местах вели себя нервно.

Очень волнительный день сегодня выдался и для петербуржских чиновников. Ведь с самого утра следователи начали проводить обыски в пяти районных администрациях по делу о горожанах, пострадавших из-за падения сосулек.

Причем, следственные действия шли настолько деликатно, что, например, чиновники с Васильевского острова несколько часов утверждали в своих соцсетях, что претензий к ним нет… и все это фейк. В итоге госслужащим написали сами следователи, сообщив, что с ними лучше сотрудничать. А я напомню, что за эту зиму в Северной столице уже 39 человек получили травмы после схода наледи с крыш. За ситуацией в городе следит корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Десять утра. Уверенным шагом сотрудники следственного комитета заходят в администрацию Адмиралтейского района:

«У вас есть аккредитация? У нас нет аккредитации. У нас есть удостоверение сотрудника полиции, которое дает нам право на проведение здесь мероприятий».

В это же время подобная картина — в Василеостровском районе.

В списке, куда нагрянул с обысками СК, 11 адресов. Сотрудники на местах вели себя нервно. Не знали, как реагировать.

Речь о об экстремальных снегопадах и последующих — не менее экстремальных — температурных качелях, с которых начался 2025 год. В официальных документах перечислены инциденты, которые произошли с 8 по 14 января. Семь человек, в том числе несовершеннолетние, получили травмы.

В управляющей компании «Возрождение», обладающей невероятным количеством грамот за заслуги и признанной в 2020 году лидером отрасли, не смотря успехи, кажется предчувствовали, что неудобные вопросы им когда-нибудь зададут:

«Работу ваши сотрудники осуществляли? У нас есть и подрядные организации которые работу делают- у нас 12 кровельщиков в штате, а домов — 360».

Обыски прошли в пяти администрациях, пяти управляющих компаниях и метрополитене. Следственный комитет запрашивал документы, которые бы подтвердили несоответствие крыш Петербурга нормативному состоянию во время недавних сильнейших снегопадов.

В районных администрациях, где изымали документы ситуацию не комментировали:

«Делайте запрос, а потом мы ответим».

Василеостровские чиновники пошли еще дальше и начали просто отрицать сам факт обыска в социальных сетях. Правда, пост почти сразу пришлось подкорректировать. После того, как в комментарии пришли представители СК.

— Уважаемые петербуржцы! Получайте информацию из проверенных источников!

— Здравствуйте! В данный момент в администрации василеострвоского района проводятся следственные действия, следите за публикациями на официальных ресурсах ведомства.

— Здравствуйте, спасибо.

Чиновники утверждают: максимум, что они могут сделать — это выписать коммунальщикам предостережение. И связано это, как ни странно, с пандемией коронавируса, которая уже давно закончилась.

«В городе действуют так называемые ковидные ограничения, которые продлены в очередной раз. Ряд чиновников, которых мы сегодня допросили, прямо заявили, что ввиду действия этих ограничений они лишены возможности принимать более строгие административные меры», — заявил Александр Осипкин, замруководителя 2-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Сейчас в следственном комитете изучают изъятые материалы. Подчеркивают: квалификация дела не окончательная. После проверки может и ужесточиться, а так же выдвинуты индивидуальные обвинения, например в халатности. Тем временем с начала зимнего сезона на городских улицах? по статистике нашего телеканала? от наледи на тротуарах и падения сосулек травмировалось больше тысячи человек.