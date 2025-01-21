Фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова внесли в перечень террористов

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Двоих причастных к теракту против начальника войск РХБЗ ранее задержали в Ингушетии.

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов фигурантов уголовного дела об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова.

Согласно данным на сайте ведомства, в перечень террористов и экстремистов внесены Батухан Точиев 1999 года рождения, Рамазан Падиев 2002 года рождения и Ахмаджон Курбонов 1995 года рождения.

В Басманный суд Москвы 16 января доставили двух новых фигурантов дела об убийстве генерал-лейтенанта Кириллова. В результате рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении Рамазана Падиева суд арестовал его до 17 февраля.

Известно, что фигурант вину не признает. Ранее он не был судим, в армии не служил, не женат и не имеет детей, работает охранником.

Убийство Игоря Кириллова

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва. Трагедия произошла на Рязанском проспекте в Москве. Самодельное взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом, где жил генерал-лейтенант.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан. По информации ФСБ, он действовал по заданию украинских кураторов. Те обещали ему за убийство Кириллова 100 тысяч долларов и возможность уехать в одну из стран Евросоюза для проживания.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявил, что убийство Кириллова — это террористический акт. Российский лидер напомнил, что киевский режим неоднократно совершал преступления против россиян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отмечала, что Кириллов стал настоящей костью в горле для русофобов на Западе, поскольку всегда говорил неудобную для них правду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ингушетии задержали двоих участников баталхаджинской* террористической группировки, причастных, по версии следствия, к теракту против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.