Один человек погиб и 21 получил ранение в результате ударов ВСУ по ДНР

Пушилин: один человек погиб и 21 пострадал за сутки при атаках ВСУ в ДНР

Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин

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Украинские боевики обстреляли территорию республики из ствольной артиллерии и систем HIMARS.

Один человек погиб и 21 получил ранение в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенным пунктам Донецкой народной республики (ДНР) за сутки. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В поселке Верхнеторецкое Ясиноватского муниципального округа при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на легковой автомобиль погиб мужчина 1952 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

В Горловке, которую боевики обстреляли из ствольной артиллерии, пострадали девять женщин и двое мужчин в Центрально-городском районе. В Никитовском районе молодые люди 2004 и 2003 годов рождения получили травмы средней тяжести из-за сброшенной с беспилотника взрывчатки.

Кроме того, на трассе Светлодарск — Новолуганск в результате атаки ударного беспилотника пострадали восемь сотрудников компании «Донбассгаз».

Также ВСУ обстреляли Макеевку и Волноваху из установок HIMARS, повредив школу, больницу и семь многоквартирных жилых домов. В Горловке повреждения получили техникум и школа искусств.

На днях Пушилин сообщал о поездке в освобожденное российскими войсками Курахово для оценки масштаба разрушений. По словам главы ДНР, состояние зданий и инфраструктуры в городе после боев «на порядок лучше, чем в Угледаре, где-то сопоставимое с Авдеевкой». Остались целые и практически целые дома, есть и уничтоженные. Уже намечено, с чего будут начаты восстановительные работы, отметил Пушилин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области из-за атак ВСУ были повреждены более 100 домов.