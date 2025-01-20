«Дамы любого возраста»: Добровинский о личной жизни бывшего мужа Алсу

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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По словам адвоката, бизнесмен окружен поклонницами.

Адвокат Яна Абрамова - Александр Добровинский - рассказал, что бизнесмена окружает множество поклонниц, однако он не хочет жениться.

«И дня не проходит, чтобы мне не позвонили люди, которых я не видел годами, месяцами. Звонят дамы любого возраста и говорят, в зависимости от наших отношений: «Александр Андреевич, Саша, господин Добровинский, любимый адвокат, познакомьте меня с Яном Абрамовым», — поделился юрист в беседе со StarHit.ru.

Добровинский рассказал, что с подобными просьбами к нему обращаются даже незнакомки на улицах. Впрочем, это не удивительно. Ян Абрамов всегда пользовался вниманием противоположного пола. Только вот после развалившегося брака с Алсу мужчина не торопится заводить новые отношения.

«В Москве есть красивые девушки. А он говорит: „Нет, хочу жить один!“ Мне кажется, это неправильно. Надо его женить», — подытожил Добровинский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экс-мужа Алсу застукали в объятиях подруги звезды Яны Юханановой.