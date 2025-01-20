«Прямо сейчас»: Трамп в инаугурационной речи заявил о начале «золотого века» США
Трамп в инаугурационной речи заявил о начале золотого века США
Фото, видео: Reuters/Chip Somodevilla; 5-tv.ru
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Сайт Белого дома украсило фото 47-го президента с его видением будущего страны.
Президент США Дональд Трамп после принесения присяги объявил о начале «золотого века Америки». Громкое заявление он сделал во время своей инаугурационной речи.
«Золотой век Америки начинается прямо сейчас», — сказал он.
Новый президент Штатов сказал, что будет ставить страну прежде всего, добавив, что США расширятся и укрепятся, станут величественнее, чем когда-либо прежде.
Трамп также заявил, что во время покушения на его жизнь он был «спасен Богом, чтобы снова сделать Америку великой».
На сайте Белого дома тем временем уже появилось фото 47-го президента с его видением будущего страны — он намерен вернуть «Америку» и для этого каждый день будет сражаться до последней капли крови.
Ранее 5-tv.ru писал, что экс-глава Белого дома Джо Байден в последние часы президентства превентивно помиловал членов своей семьи.