«Прямо сейчас»: Трамп в инаугурационной речи заявил о начале «золотого века» США

Фото, видео: Reuters/Chip Somodevilla; 5-tv.ru

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Сайт Белого дома украсило фото 47-го президента с его видением будущего страны.

Президент США Дональд Трамп после принесения присяги объявил о начале «золотого века Америки». Громкое заявление он сделал во время своей инаугурационной речи.

«Золотой век Америки начинается прямо сейчас», — сказал он.

Новый президент Штатов сказал, что будет ставить страну прежде всего, добавив, что США расширятся и укрепятся, станут величественнее, чем когда-либо прежде.

Трамп также заявил, что во время покушения на его жизнь он был «спасен Богом, чтобы снова сделать Америку великой».

Фото: Скриншот whitehouse.gov официальный сайт Белого дома

На сайте Белого дома тем временем уже появилось фото 47-го президента с его видением будущего страны — он намерен вернуть «Америку» и для этого каждый день будет сражаться до последней капли крови.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-глава Белого дома Джо Байден в последние часы президентства превентивно помиловал членов своей семьи.