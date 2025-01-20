Пост принял: Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США

Фото, видео: Reuters/Chip Somodevilla; 5-tv.ru

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Собравшиеся на инаугурацию приветствовали политика аплодисментами.

Политик и бизнесмен Дональд Трамп принес присягу официально стал 47-м президентом США. Церемония инаугурации избранного президента США проходила в ротонде здания Капитолия.

Вместе с Трампом присягу принял и новый вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс. Стоит отметить, что впервые за 40 лет мероприятие прошло не на открытом воздухе.

Для Трампа это вторая уже вторая инаугурация в жизни — ранее, до экс-главы Белого дома Джо Байдена, он возглавлял Штаты с 2017–2021 год. Трамп был был 45-м президентом Соединенных Штатов, а теперь стал 47-м.

Перед началом торжественного мероприятия политик вместе с супругой Меланьей прибыл в Белый дом на традиционное чаепитие с прошлыми хозяевами официальной резеденции президента в Вашингтоне. Джо и Джилл Байден встретили их с улыбкой и распростертыми объятиями.

К слову, Байден в социальной сети X успел попрощаться с Белым домом. Он опубликовал «на дорожку» снимок с территории резиденции.