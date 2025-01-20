Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист выступил в Волгограде в рамках своего тура «Победа» и посетил памятник «Героям Сталинградской битвы».

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как автор-исполнитель SHAMAN, возложил цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане. Певец посетил памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» в ходе своего большого концертного тура в год 80-летия Победы. Эксклюзивное видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

«Привет, Россия! Привет, родные! Как вы можете догадаться, я нахожусь в Волгограде, где вчера у меня прошел сольный концерт. Спасибо вам большое за теплый прием. Ну и, конечно, пользуясь случаем, не мог не заехать на Мамаев курган. Вы видите, за мной находится огромная, величественная скульптура Родины-матери, которая напоминает нам о том, что в этом году — 80 лет нашей победы в Великой Отечественной войне», — обратился артист к зрителям, стоя на фоне Мамаева кургана.

SHAMAN начал свой большой концертный тур в Кремле, а затем поехал по России с программой «Победа». Приурочил свой тур к 80-летию Победы он стоя у памятника легендарной советской боевой машины «Катюша» в Пензе.

По словам Дронова, название «Победа» — очень символично, ведь в этом году страна будет отмечать 80 лет с момента окончания Великой Отечественной войны. Кроме того, вся Россия с нетерпением ждет еще одну, не менее важную для нас победу.

«Я, как музыкант, отражаю это творчески», — заявил певец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ульяновский губернатор Алексей Русских сходил на концерт SHAMAN и подарил певцу аммонит со дна Волги.