Путин поручил МИД сделать все для освобождения из плена ХАМАС гражданина РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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В заложниках у палестинского движения остается человек с российским паспортом.

Министерство иностранных дел России и другие ведомства должны работать над освобождением из плена ХАМАС заложника с российским гражданством. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства отметил, что накануне палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения о прекращении огня а секторе Газа освободило часть заложников. Однако в числе удерживаемых в плену ХАМАС людей остается человек с российским паспортом, и необходимо сделать все возможное для его освобождения, подчеркнул Путин.

«Среди остающихся заложников есть человек с двойным гражданством, с российским. Я просил бы и вас по линии министерства иностранных дел, и по линии других ведомств прорабатывать этот вопрос, не забывать об этом и сделать все, чтобы наш гражданин оказался на свободе», — сказал президент, обращаясь к главе МИД Сергею Лаврову.

Накануне палестинское движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) трех израильских заложниц в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, вступившего в силу 19 января в 12:15 мск. Среди освобожденных были 24-летняя Роми Гонен, 28-летняя Эмили Демари и 31-летняя Дорон Штайнбрехер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в ходе встречи с членами Совбеза РФ от лица страны поздравил избранного президента США Дональда Трампа со вступлением в должность.