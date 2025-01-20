Музей СВО открыли в Великом Новгороде в годовщину освобождения города от фашистов

Фото, видео: 5-tv.ru

Экспозиция посвящена подвигам участников СВО.

Музей специальной военной операции (СВО) открыли в Великом Новгороде. Символично, что это произошло в день, когда древний город отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистской оккупации. В экспозиции выставки — и оружие украинских неонацистов. Захваченные трофеи увидел корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Открывают музей СВО символично в годовщину освобождения Великого Новгорода. В небе пилотажная группа «Русских витязей». В числе первых гостей экспозиции — те, кто ковал великую Победу тогда, и те, кто борется с нацизмом сегодня.

Позывной артиллериста Сергея — «Японец», он в числе первых отправился на СВО.

«Его нужно было открыть даже немножко раньше, чем сейчас. Потому что, когда я возвращался с СВО, ребята, которые оставались там, мои боевые товарищи, спрашивали, а помнят ли о нас там. Это был конец 2022 года», — сказал ветеран СВО Сергей Лариков.

Помнят и живых, и погибших. В каждом подвиге, в фотографиях и личных вещах.

Всего пять залов, но сотни экспонатов и документов: образцы вооружения, преимущественно западного, все что осталось от украинских беспилотников. Учебники истории, в которых ее не просто переписывают, а уже переписали. И даже командный пункт, правда в виртуальной реальности.

Здесь и предыстория — сложная и объемная: от художественных книг столетней давности, в которых казак Мыкола узнает, что Украина воссоединилась с Московией, вся Европа страшно осуждает союз с диким славянским царизмом. До нехудожественных интервью, в которых боевики террористических формирований хвастаются своими преступлениями в доме Профсоюзов в 2014 году. Шествия во славу Бандеры, стоящий на гильзах детский кроссовок — как напоминание об обстрелах школ в Луганске.

После просмотра экспозиции ветеран Великой Отечественной войны спрашивает: «А где новгородские беспилотники?» И сам отвечает: «Вот же они на экране, ведь реальные образцы нужнее на фронте».

Василия Крестьянинова в 1943 году отправили в Монголию отбивать атаки японцев. На пенсии подполковник в отставке регулярно принимает участие в патриотических мероприятиях, несмотря на почтенный возраст — скоро отметит 99-летие.

«Главный урок на сегодня — это защита победы. Все совершенно правильно. И показана война, и разруха сейчас на наших территориях Донецкой и Луганской республик. Особенно сейчас наши парни воюют, и правильно делают», — сказал ветеран Великой Отечественной войны, подполковник в отставке Василий Крестьянинов.

Каждый день приближая уже новую победу. Вместе с нашими оружейниками и волонтерами, которым здесь тоже посвятили отдельный зал. Теми, кто плетет маскировочные сети, печатает детали вооружения на 3D принтерах, отправляет тонны гуманитарной помощи нашим бойцам и жителям новых территорий, чтобы возрожденный нацизм исчез навсегда, а музейные залы уже никогда не пополнялись страшными экспонатами.