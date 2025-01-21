Выше головы: в Петербурге возбудили уголовное дело из-за падения наледи с крыш

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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За вторую неделю января из-за этого были ранены семь человек.

Массовые обыски прошли сегодня в пяти районных администрациях Петербурга. Следователи нагрянули и в несколько управляющих компаний. Все это связано с уголовным делом, которое завели после того, как на прохожих обрушились глыбы льда. Травмы получили и дети, и взрослые. Кто ответит за нечищеные крыши — выяснял корреспондент «Известий» Павел Панов.

На этих кадрах — последствия коммунальной халатности в Приморском районе Петербурга. Вслед за одной ледяной лавиной следует другая. Глыбы падают уже рядом с машиной скорой помощи. Пострадавшие — в больнице. Как и девушка, на которую обрушился снег с крыши дома в центре города. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму и сотрясение. А здесь жертвой ледопада стал подросток.

Первую помощь пострадавшему оказали сотрудники Росгвардии, которые проезжали мимо.

«Была вызвана скорая и оказана первая медицинская помощь путем наложения давящей повязки. А также перекрыта опасная зона, где могут пострадать посторонние», — рассказал Сергей, сотрудник вневедомственной охраны по Адмирлтейскому району.

Здание оказалось в частной собственности. Чистить крышу должен владелец. Вот только он, как выяснила администрация, предпочитает игнорировать уборку.

«Ранее собственнику указанного здания неоднократно выдавались предостережения о необходимости приведения в надлежащее состояние, также он привлекался к административной отвественности за ненадлежащее содержание фасада здания», — рассказал Сергей Попопв, главный специалист отдела фасадов ГАТИ.

Как говорят, чиновники, максимум, что они могут сделать — это выписать предостережение. Печальной статистикой травмпунктов теперь заинтересовался следственный комитет.

«По данным следствия в период с 8 по 14 января на территории города телесные повреждения получили 7 граждан в том числе 4-го несовершеннолетних. Пострадавшие получили травмы головы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения города», — рассказала старший помощник руководителя Главного управления СК по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Юлия Кольникова.

И тут же возбудили уголовное дело за оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности. Десант следователей отправился с визитом к тем, кто отвечает за зимнюю уборку. Пришли и к чиновникам.

Следователи работают в администрацию центрального района — претензии к ответственным сотрудникам, которые вовремя не убирали снег и наледь с крыш петербургских домов из-за чего пострадали люди. Также в поле зрения правоохранителей оказались более десяти предприятий и организаций — это и управляющие компании и жилкомсервисы и еще четыре районные администрации.

В первую очередь, силовиков интересуют графики уборки крыш и дворов.

«Естественно, есть постановление об обыске. Мне нужно изъять — даже будет достаточно заверенных копий — интересующих нас документов», — рассказал следователь ГСУ СК РФ по Петербургу Антон Попов.

В управляющей компании «Возрождение» визиту следователей удивились — якобы искренне не понимают претензий.

Как утверждают коммунальщики, в день происшествия специалисты работали на крыше. Но насколько добросовестно там убрали снег, в самой управляющей компании кажется никто не проверял.

В этот раз следователи решили не рассматривать каждый случай отдельно, а объединить их в одно уголовное дело. Поэтому и обыски провели одновременно по всему городу.