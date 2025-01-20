«Стены ходуном»: в Иркутске не до конца расселенный дом начали сносить вместе с жильцом

В Иркутске не до конца расселенный дом начали сносить вместе с жильцом

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Рабочих не остановило то, что в квартире находится человек.

В Иркутске начали сносить дом, который был не до конца расселен, а хозяйка одной из квартир находилась на вахте. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По словам сына владелицы жилья Алексея Суздалова, он приехал к дому 4 января и обнаружил, что проводятся работы по сносу. Хотя им еще не передали ключи от нового дома, а в квартире находились вещи. Он связался со своей матерью, она в свою очередь позвонила в администрацию. Те заявили, что распоряжений не поступало.

Бульдозерист Алексе ответил, что разрешение дали некие «владельцы земли». Спустя время рабочие вернулись к своему делу. Их даже не остановил тот факт, что сын хозяйки в это время находился в здании, на своем этаже.

«Я дома, продолжают ломать. Стены ходуном ходят», — сказал Алексей.

Его мать заверили, что скоро выдадут ключи от нового жилья, когда ей будет удобно перевозить вещи. И посоветовали ехать на вахту. Однако имущество уже успел кто-то разобрать. К примеру, отсутствовал холодильник, батарея отопления, а шкаф был весь вывернут.

Адвокат семьи Марина Константинова сообщила, что после случившегося ее клиентка обратилась в полицию с просьбой возбудить уголовное дело. После оценки повреждений будет подан гражданско-правовой иск.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Тюмени хотят снести больше 100 частных домов.