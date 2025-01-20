Крымчане помогают спасать пострадавших от нефтяных загрязнений птиц

Фото, видео: Народный фронт; 5-tv.ru

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Разлив мазута в Керченском проливе стал одной из главных экологических катастроф последних лет.

Жители Крыма продолжают проявлять неравнодушие и ежедневно работают в центре по приему и реабилитации птиц, пострадавших от нефтяных загрязнений. Пернатых отмывают, оказывают им помощь и размещают, кормят, дают витамины и ветеринарные препараты. Занимаются этим не только волонтеры, но и представители власти и различных организаций.

Помогают также крымские студенты из Молодежки Народного фронта, среди них — координатор проекта в Крыму Александр Карданов, волонтеры Соня Клименкова и Валерия Кравцова. Они отмывают птиц, следят за приемом лекарств и обустраивают пернатым жилье — клетки, в которых им комфортно. Соня Клименкова даже провела за работой и свой праздник — день рождения.

Разлив мазута в Керченском проливе после крушения двух танкеров обернулся одной из главных экологических катастроф в истории. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил участвующих в очистке Черноморского побережья во время Прямой линии. Он также отметил, насколько важна работа волонтеров и всех неравнодушных.

Ранее 5-tv.ru писал, что специалисты приступили к откачке мазута с «Волгонефть-239».