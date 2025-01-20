Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Избранный президент США перед инаугурацией лестно высказался о смертсмене из России.

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин воспринимается аудиторией спортсменом американского хоккея. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

«Его воспринимают как великого хоккеиста американского хоккея. К нашей аудитории это никакого отношения не имеет», — сказал он.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа на митинге в Вашингтоне. Он поблагодарил владельцев спортивный арены, где выступал политик.

«Их команда сейчас в отличном положении, а Овечкин — великий игрок», — сказал Трамп.

На счету Овечкина 21 шайба в нынешнем сезоне и 874 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. К слову, в ноябре 2024 года Овечкин в матче регулярного чемпионата против «Коламбус» установил уникальное достижение XXI века в Национальной хоккейной лиге, забросив шайбу и отдав две результативные передачи. Так спортсмен стал первым хоккеистом в XXI веке в возрасте больше 39 лет, кому удалось набрать три очка в двух матчах подряд в НХЛ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в начале декабря Овечкин вышел на лед после травмы. При этом врачи прогнозировали, что полное восстановление знаменитого хоккеиста займет до полутора месяцев.