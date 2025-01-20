От Кеннеди до Байден: какие наряды выбирали первые леди США на инаугурацию

Фото: www.globallookpress.com/

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Фешн-эксперты с нетерпением ждут сегодняшний вечер, чтобы увидеть выход Мелании Трамп.

Инаугурацию Дональда Трампа ждут не только люди, интересующиеся политикой, но те, кто следит за модной индустрией. Ведь перед гражданами предстанет не только будущий глава США, но и его супруга Мелания Трамп. Пока критики ждут нового выхода первой леди, вспомним наряды, в которых появлялись жены прошлых президентов Соединенных Штатов.

Традиционно событие проходит зимой, поэтому от жены избранного кандидата ждут два образа — уличный и вечерний. Кроме того, логично, что на инаугурацию главы государства его вторая половинка надевает наряд от местного дизайнера.

Фото: www.globallookpress.com/© imago stock& people, via www.imag

Многие наверняка помнят голубое пальто и шляпку-таблетку Джеки Кеннеди. А вот ее вечерний образ в платье с перчатками выше локтя и кейпом в пол уже не так известен.

Конечно же, первая леди страны должна следить за повесткой и тенденциями, которые гуляют среди общественности. Поэтому на первой леди США в ближайшие годы мы навряд ли увидим натуральный мех. А вот Берд Джонсон в 1963-м году смело надевала яркий желтый шелковой наряд, рукава которого были оторочены натуральным мехом.

Фото: www.globallookpress.com/© CNP/AdMedia

А вот Нэнси Рейган, похоже, решила запомниться своим соотечественникам надолго. Она надела платье с голым плечом, вышитое пакетиками, что уже достаточно провокационно для образа первой леди страны. Однако вишенкой на торте стало шелковое пальто в пол с экстравагантным стоящим воротником.

Фото: Instagram*/trichemon

Розали Картер пошла иным путем. На инаугурации на ней было бело-голубое платье, расшитое золотой нитью, и голубая накидка. Наряд, конечно же, притягивал взгляд. Но примечательно в нем другое. Первая леди страны уже надевала его, когда супруг вступал в должность губернатора Джорджии.

Фото: www.globallookpress.com/© James Colburn

Хилари Клинтон поддерживала мужа Билла в золотом платье в цветочек от американского дизайнера Оскар де ла Рента. Этот же бренд предпочла и Лора Буш, которая предстала на инаугурации в белоснежном пальто.

Фото: www.globallookpress.com/ © NEWSDAY

Мишель Обама предпочла желто-зеленый комплект из фактурной ткани. Пальто и платье были от Isabel Toledo.

Фото: www.globallookpress.com/© CNP/AdMedia

Джилл Байден на предыдущей инаугурации выбрала пальто Gabriela Hearst, подол которого был расшит цветами.

Милания Трамп при вступлении Дональда Трампа на должность президента в первый раз отдала дань Джеки Кеннеди и подобрала наряд в тон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая обстановка в Вашингтоне перед инаугурацией Трампа.

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