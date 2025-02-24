«Это для меня как дышать»: должны ли артисты транслировать патриотизм

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Современные артисты стали активно популяризировать патриотизм, но что поспособствовало таким кардинальным переменам в сознании людей?

В современных реалиях стало «модно» транслировать патриотизм, однако так было не всегда. Что изменилось и почему любовь к Родине стало неотъемлемой ценностью многих артистов, выяснил корреспондент 5-tv.ru на литературно-музыкальном проекте «Настоящие» в диалоге со звездами.

«Я лично не разделяю любовь к Родине, патриотизм, любовь к родителям, к своим близким, к своей семье, друзьям, к своей стране. Для меня это одно целое. Поэтому это для меня как дышать. У меня даже в песне так поется: „Хочется просто любить и дышать, мне другого не нужно“», — делится мыслями певец SHAMAN.

По мнению автора хита «Я русский», любой артист так или иначе приходит к любви к Родине. Несмотря на то, что раньше это было не так распространено среди музыкантов, сейчас звезды в полной мере осознают свое влияние на людей. Задача любого исполнителя — нести в массы правильные ценности. Со словами Заслуженного артиста РФ, также солидарен и заместитель Министра культуры РФ — Сергей Першин.

«Важно делать талантливо свою работу. Важно талантливо служить. Если темы, которые поднимаются в творческих проектах соответствуют времени, но при этом они талантливы, при этом они действительно заставляют проживать и ощущать какой-то катарсис, то, конечно, это очень верно и так должно быть», — рассказал Першин.

По мнению политического деятеля, артист, идя в ногу со временем и обстоятельствами, выполняет свою главную функцию — отражает в своих композициях ту действительность, в которой мы все живем.

Рэп-исполнитель ST убежден, что любой артист должен выражать любовь к Родине, иначе какой смысл музыкальной карьеры, если ты не прививаешь правильные ценности народу.

«Я думаю, это важно для людей, когда артист транслирует патриотизм. Потому что артист выражает просто свою любовь к Родине. Странно, что в какой-то момент это стало чем-то особенным», — отметил артист.

По словам певца, дело в векторе внимания. Раньше общество концентрировалось на совершенно других вещах и темах, сейчас в меру обстоятельств мы обращаем свое внимание на то, что раньше было не замечено. Но это не значит, что этого не было раньше, добавил ST.

Творческий проект «Настоящие» был создан как раз потому, что тема патриотизма сейчас актуальна, как никогда ранее. Главная задача — собрать вместе знаковых авторов, пишущих про «здесь и сейчас», и познакомить зрителей с актуальной русской поэзией.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN каждое утро занимается физическими нагрузками около 20 минут.