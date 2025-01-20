ВСУ потеряли более 460 боевиков в Курской области за сутки

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Отчаянное сопротивление враг ведет в районе населенного пункта Плехово.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за минувшие сутки превысили 460 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов», — говорится в сводке военного ведомства.

Активное сопротивление враг сейчас ведет в районе населенного пункта Плехово. Российские военные около месяца назад освободили это село, но подразделения ВСУ не оставляют попыток вернуть утраченные позиции.

Активные бои за Гуево пока не начались. Армия РФ подходит к селу малыми группами. После освобождения этого населенного пункта будет продолжен охват Суджи с юга, чтобы замкнуть в городе украинский гарнизон.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 53 330 боевиков. Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru показал, как российский вертолет Ка-52М разнес «опорник» ВСУ в Курской области.