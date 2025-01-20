В Курской области из-за атак ВСУ были повреждены более 100 домов

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба врио губернатора Курской области

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В регионе полным ходом идут восстановительные работы.

Более 100 домов были повреждены в Курской области в результате обстрелов ВСУ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Алексей Дедов на заседании областного правительства.

«По обстрелам. У нас всего пострадали за последние дни 93 домовладения и 21 многоквартирный дом», — заявил он.

По словам Дедова, за последнюю неделю было установлено 194 оконных блока из 831 поврежденного. Восстановлено десять крыш в частных домах и три в многоквартирных. Осталось проделать работы в 12 частных зданиях и в двух многоквартирных. Дедов отметил, что восстановление планируют завершить до конца месяца.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 53330 боевиков. Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в подвале курского села нашли тела убитых боевиками ВСУ мирных жителей.