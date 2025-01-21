День памяти: какие православные праздники отмечают 21 января

Фото: 5-tv.ru

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Многих святых вспоминают во вторник.

Сразу несколько православных праздников отмечаются во вторник, 21 января. О важных днях для христиан, а также приметах и традициях рассказал URA.RU.

Емелин день

В этот день проводилось застолье, которое начиналось еще 20 января, на праздник Ивана-бражника. Гости во время сборов «заливали» алкоголем супружество жениха. Считалось, что если хорошо отметить Емелин день, то пара будет жить счастливо.

Еще в этот праздник угощали крестных родителей. Сытые кум и кума принесут здоровье и счастье детям. При этом крестные должны были дарить родителям мыло и полотенце. Ребенка на следующий день намыливали и вытирали со словами «С гуся вода, с моего дитятка ходоба».

Что же касается примет, то иней в Емельянин день указывал на пасмурное и дождливое лето. Грозы и осадки обещает также и дувший ветер с юга.

День памяти Емилиана Кизического

Преподобный епископ Емилиан Кизический жил в IX веке в Италии. Он проповедовал христианство и обращал сотни язычников. Переехав в Требию, он стал священником. Однако император лишил Кизического сана и запер в темнице, предлагая отказаться от веры. Священник стоял на своем, поэтому было решено отрубить ему голову. Однако при одном прикосновении шеи Кизического меч стал мягким. Тем не менее его все равно убили.

День памяти преподобной Домники Константинопольской

Она прибыла в Константинополь из Карфагена в V веке. Там она приняла крещение и стала служить в монастыре. Доминика исцеляла больных молитвами и предсказывала будущее. Всю свою жизнь преподобная провела в монастыре и умерла в глубокой старости.

День памяти Григория Печерского

Он жил в XI веке. Дома Печерский хранил только книги, а в монастыре все время работал и молился. Он также ухаживал за яблонями в монастырском саду, куда постоянно прокрадывались воры. Однако святой не ругал их, а наставлял. Однажды один из воров напал на Печерского, после чего попал под стражу. Тогда чудотворец продал все свои книги, чтобы освободить злоумышленника.

В 1093 году чудотворец предсказал гибель князю Ростиславу Всеволодовичу, идущему с войском на половцев. Тогда Печерского по приказу полководца утомили в реке. Вскоре Ростислав и сам утонул, когда спасался от армии противника.

День памяти Григория Затворника

Преподобный жил на рубеже XII–XIV веков в Лавре. На протяжении всей жизни Затворник употреблял в пищу только овощи и травы, запивая их водой. Так он получил дар чудотворения: преподобный исцелял больных с помощью невареной травы.

День памяти Геогрия Хозевита

Преподобный родился на Кипре в VII веке, но потом перебрался в Палестину. Хозевит построил между Иорданом и Иерусалимом общину и стал ее настоятелем. Для юных монахов святой стал примером настоящего христианина.

День памяти Исидора Юрьевского

Святой служил в Никольском храме в XV веке. Однажды к священникам пришли литовцы с требованием обратиться в католичество. Исидор ответил, что скорее умрет, чем подчинится чужой вере. Вместе с ним храм стали защищать более 70 прихожан. Всех их постигла трагичная участь: православных утопили в реке Амовже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому нельзя пить святую воду. Освященная церковная вода присутствует в жизни православного человека с самого рождения и на протяжении всей жизни. Небольшой запас такой воды обязательно хранится дома, а по большим праздникам верующие приносят из храма новую. Причем не стоит ждать какого-то особого случая, чтобы позволить себе прикоснуться к святые. Принесенную из храма воду можно пить регулярно, допускается употреблять ее натощак каждый день с утра или на ночь. При этом святую воду нельзя употреблять во время колдовских или эзотерических ритуалов.