Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Потери со стороны противника составили до 400 боевиков.

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоегоровка в Луганской народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Новоегоровка», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российские военнослужащие нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Ямполь и Северск в ДНР. В результате боевых действий потери со стороны противника составили до 400 боевиков.

Кроме того, удалось ликвидировать боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, а также семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. В ходе миссии был уничтожен полевой склад боеприпасов.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Времевка в ДНР.