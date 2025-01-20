«Был верен все годы»: бизнесмен Игорь Сивов отрицает измену Нюше

Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

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Несколько лет назад в отношениях бывших возлюбленных произошел переломный момент.

Певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) научила бизнесмена Игоря Сивова за годы супружеской жизни быть верным. Об этом бывший муж артистки заявил в одном из интервью на YouTube.

«Много всего, что было в моей жизни, много что прошел и в первом союзе. Но Аня, наверное, научила меня вот именно верности, я был верен ей все эти годы», — сказал он.

При этом Сивов подчеркнул, что не любит обсуждать личное, но все-таки решил немного разоткровенничаться после того, как это сделала Нюша. Он рассказал о переломном моменте в их отношениях, которых едва не разрушил брак. Произошел он еще до рождения первого общего ребенка. По словам бизнесмена, только с появлением на свет младшего сына отношения Сивова и Нюши стали восстанавливаться. Ребенок объединил их.

«Мы действительно много что прошли, мы начали очень много изучать друг в друге. Я в себе, Анюта пошла в изучение себя, потому что мы понимали, что с нами обоими что-то происходит, если это случилось в наших отношениях», — сказал Игорь.

Однако спустя несколько лет они поняли, что пора расстаться. Они искренне сказали друг другу о своих чувствах и обнялись со слезами на глазах.

Певица Нюша официально развелась с Сивовым 15 августа 2024 года — спустя семь лет брака. Они воспитывали двух детей. Артистка тяжело переживала этот период. О своей боли она рассказала в новой песне «Сильные девочки». Композицией она пыталась поддержать каждую женщину, которая столкнулась с тем же.

О причинах развода артистка тогда не рассказала. Однако за год до развода она призналась — ее семья столкнулась с изменой. Поклонники решили, что именно Сивов предал Нюшу.

Ранее 5-tv.ru писал, что разведенная Нюша дала совет женщинам. Исполнительница призвала не бояться жизненных уроков и не бежать от мужчин.