Специалисты приступили к откачке мазута с «Волгонефть-239»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Акваторию закрытой бухты очистили от нефтепродуктов.

Специалисты полностью очистили от мазута бухту в районе мыса Панагия, где сел на мель танкер «Волгонефть-239». Вокруг судна возвели защитную стену, а водолазы загерметизировали пробоину в корпусе. Таким образом, удалось остановить распространение нефтепродуктов. А спецтехника смогла вплотную подойти к аварийному судну.

Прямо сейчас продолжается откачка топлива непосредственно из танкера. Сначала мазут разогревают, чтобы он стал более текучим. А затем перекачивают в цистерны. На борту остаются почти полторы тысячи тонн. Планируется, что весь этот объем вывезут до конца месяца. После чего судно распилят и по частям вывезут для дальнейшей утилизации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потерпевший крушение в Краснодарском крае танкер с мазутом «Волгонефть-239» будет полностью ликвидирован после того, как с него откачают все нефтепродукты. От судна ничего не останется — его разделят на фрагменты и утилизируют. Соответствующее заявление сделал глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.