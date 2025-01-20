Опасность атаки БПЛА объявлена в Татарстане

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Местным жителям посоветовали не приближаться к окнам и оставаться дома.

Опасность атаки беспилотников была объявлена в Татарстане. Об этом сообщили в МЧС региона.

«Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Ранее местеные жители сообщали о звуках врывов в соцсетях. Минобороны эту информацию не комментировало.

Также о взрывах сообщили и жители Рязанской области. Официальная информация по этому поводу не поступала.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении президента РФ Владимира Путина, что ответ на атаку ВСУ по Татарстану будет многократно сильнее. 22 декабря 2024 года на Казань обрушилась массированная атака дронов ВСУ, в результате которой, пострадал жилой комплекс и несколько многоквартирных домов мирных жителей.