Двойная порция таланта: в прокат выходит приключенческая комедия «Василий»

Фото, видео: Фото, видео: Кадр из х/ф «Василий». реж.: Дмитрий Литвиненко, 2024г.; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Фильм расскажет историю про двух совершенно разных братьев-близнецов.

Мексиканские картели, реальные фавелы и русский характер! Всего несколько дней остается до выхода в прокат комедии «Василий». Это история двух братьев, которые волею случая были с детства разлучены. А их жизненные пути настолько разные, что найти что-то общее между близнецами кажется просто невозможным. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев одним их первых посмотрел картину и узнал некоторые секреты.

Хорошая была идея назвать фильм «Василий». Все-таки это сердцу русскому близко. Кто всех и все спасет? «Конечно Вася, ну кто его не знает?»

«Мне нравится название Василий. В нем есть какой-то русский код, русский дух. Вася. Такое наше имя», — заявил режиссер Дмитрий Литвиненко.

А тут еще особый момент — по сценарию хороший Вася спасает близнеца-оболтуса. Срывается для этого в Мексику. Ладно, Мексика, Гондурас — какая в данном случае разница? Он же близнеца выручает.

Фабулу фильма расписывать не будем, а то будет неинтересно смотреть. А вот о близнецах давайте подробнее.

«Они очень хорошо взаимодействуют друг с другом, и внешний мир им неинтересен. Они могут спокойно существовать, но им намного сложнее существовать друг без дружки», — отметила психолог Анастасия Вертинская.

Феномен близнецов для неблизнецов, как правило, загадка. Завидуют, поди. Многим знакома эта ситуация — тебе говорят: «Ну сделай еще один отчет или презентацию». Ты говоришь: «Ну как, каким образом? У меня не десять рук!» А тебе отвечают: «Тебя бы клонировать». А вот природа этим вовсю занимается на утробном уровне. Да, не всегда получается — близнецов всего 1% населения.

Если говорить предметно, то многих разочаруем. Сами двойняшки, как правило, не видят разницы между ними и просто братьями-сестрами. Футболисты Березуцкие вечно повторяли: «Не путайте, я Вася, а он Леша!», и наоборот. А в команде к ним обращались просто «брат». Если мало примера мужчин-футболистов, то вот вам женщины-пожарные.

«По характеру мы абсолютно разные. На уроке литературы Юля не всегда любила учить стихотворение, и получалось так, под партой мы переодевались, меняли кофты. И я выходила, рассказывала стихи. Но потом, в старших классах уже заподозрили, что что-то не то, и просто я покрасилась в блондинку. Да и все», — заявила одна из близнецов Анна Фукалова.

То же самое про характеры говорят и создатели «Василия». Это, конечно, кино, но кто будет смотреть кино, в котором нет правды?

«Два брата, казалось бы. Но они совершенно разные. И вот, как это тоже происходит? От одной мамы, от одного папы, но при этом совершенно разные темпераменты, совершенно разные поведения. И это было, конечно, по-актерски безумно интересно», — заявил исполнитель главной роли Александр Петров.

«Здесь как раз конфликт и приключенческий, и драматический строится на том, что это максимально разные люди, но, поскольку они близнецы, они друг друга как-то ощущают. И вот как эти люди друг с другом будут сначала противостоять, потом мириться, конфликтовать, простят ли они друг друга в итоге и смогут ли они существовать вместе, это и есть главный вопрос этой истории», — отметил продюсер Александр Андрющенко.

То есть получается, что гены — это одно, а то, как мы ими распоряжаемся, — немного другое. Генетики с этим не спорят.

«Питание, стресс, вредные привычки, например, курение, оно может искажать те, казалось бы, изначально идентичные генетические предрасположенности, которые есть. Генетику в каких-то местах можно победить, даже если у вас от природы замечательные зубы. Если вы не будете их чистить, кариес вас ждет», — отметил генетик Александр Ракитько.

Поэтому давайте попробуем без вредных привычек — близнецы вы или нет. Не пьем, не курим, поменьше нервничаем. Ну, насколько это возможно. Но в любом случае смотрим хорошие добрые комедии. «Василия», например, с 23 января в кинотеатрах.