«Это может случиться»: Санду назвала условие для помощи Приднестровью
Санду назвала поставки газа в Приднестровье при содействии РФ незаконными
Фото, видео: DUMITRU DORU/ТАСС; 5-tv.ru
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Ранее президент ПМР Вадим Красносельский обратился к Санду с просьбой выполнить обещание и не препятствовать поставкам газа в республику.
Президент Молдавии решила оставить сотни тысяч жителей Приднестровья без тепла и света. Майя Санду отвергла предложение «Газпрома» по поставкам туда газа, поскольку закупка топлива из России — якобы «нарушает международные санкции». Однако в чем именно нарушение, политик пояснить не смогла.
Несколько дней назад Санду обещала, что не будет против, если Тирасполь сам найдет выход из энергокризиса. Правда, теперь Кишинев выдвигает дополнительное условие: Приднестровье получит газ, если согласится заменить контингент миротворцев из России на некую «наблюдательную миссию Евросоюза». То есть оккупацию левобережья Днестра НАТО, что неприемлемо ни для Тирасполя, ни для Москвы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приднестровье на фоне энергокризиса погибли три человека.