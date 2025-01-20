Собирает стадион: километровая очередь выстроилась в ожидании Трампа

Фото, видео: Reuters/Carlos Barria; 5-tv.ru

Здесь явно больше 20 тысяч человек!

Сегодня избранный президент США вступает в должность. Инаугурация Дональда Трампа пройдёт в Вашингтоне. Перед церемонией республиканец собрал сторонников на своем финальном митинге. Перед спортивной ареной собрались десятки тысяч человек. Усилены меры безопасности. Обозреватель «Известий» Антон Золотницкий — оценил обстановку на улицах Вашингтона.

Очередь из сторонников Трампа растянулась без преувеличения на несколько километров — она петляет по улицам, огибает целые кварталы. Здесь явно больше 20 тысяч человек — именно столько вмещает стадион.

Вступающий в должность 47--ой президент Штатов на митинге заявил, что намерен завершить четырехлетний период упадка в стране — и обещал отменить все, по его мнению, «глупые и парадоксальные указы Байдена. Также Трамп подтвердил намерение остановить конфликт на Украине и обещал действовать решительно:

«Планета сейчас на грани третьей мировой войны. Я этого не допущу. С завтрашнего дня я буду действовать с исторической скоростью и преодолею все кризисы, с которыми мы сталкиваемся».

Также Трамп назвал Александра Овечкина «великим хоккеистом». Так он отблагодарил владельцев спортивной арены, на которой проводит домашние матчи клуб, за который выступает российский спортсмен.

Журнал Time тем временем вновь поместил Трампа на обложку с надписью: «Он вернулся». На ней республиканец в овальном кабинете — символично сметает кипу документов с рабочего стола… И очки-авиаторы, в которых часто видели уходящего президента Джо Байдена.