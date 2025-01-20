Фото, видео: Reuters/Ints Kalnins; 5-tv.ru

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Несмотря на разоблачение, альянс не отменит патрулирование моря.

Пожалуй, к самому неожиданному выводу пришли разведслужбы США и НАТО. Они заявили, что Россия не причастна к каким-либо повреждениям кабелей в Балтийском море. Их обрыв стал результатом аварий, а не диверсий, такой вывод разведчиков публикует The Washington Post.

А ведь всего несколько дней назад лидеры стран ЕС соревновались, кто громче обвинит Россию в порче линий между Финляндией, Эстонией и Швецией. НАТО даже запустило в Балтике, недалеко от наших границ новую патрульную миссию. Но вот теперь, после того, как выяснилось, что все разговоры о российской угрозе оказались фейком, альянс почему-то не отменяет проект «Балтийский часовой». Причем, кроме надводных кораблей и подлодок, к ним примкнут беспилотные катера, такие же, какими ВСУ пытались атаковать побережье Крыма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад преследует определенную цель, выдвигая обвинения против России по поводу порчи инфраструктуры в Балтийском море. Таким образом НАТО хочет ограничить экспорт российской нефти. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.