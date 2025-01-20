Эксперты рассказали об увеличении зарплат в России более чем на 20%

«Известия»: Во многих отраслях в 2024 году зарплаты выросли более чем на 20%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В тройку наиболее часто называемых причин роста доходов вошла индексация зарплат.

В некоторых отраслях в 2024 году отмечены случаи роста зарплат более чем на 20%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование рекрутинговой компании get experts.

По имеющейся информации, почти в половине организаций, которые подняли зарплаты, утверждают, что это было сделано за счет увеличения окладной части, еще 13% участников исследования связывают это с выросшими премиями и 41% — с ростом обеих составляющих.

В тройку наиболее часто называемых причин роста доходов вошли индексация зарплат у всех работников (67%) или отдельных их категорий (28%) и изменение мотивационного пакета (24%).

В половине случаев сокращение зарплат составило от 11% до 20%. Всего на 5–10% зарплаты сократили в 19% организаций, более чем на 20% — в 13%, .

Эксперты подчеркнули, что о намерении увеличить выплаты за труд в этом году заявляют 58% организаций.

Наибольшее количество работодателей, намеревающихся увеличить заработные платы, — в следующих отраслях: логистика (84%), товары народного потребления (76%), металлургическая промышленность (73%), производство мед- и лабораторного оборудования (70%), в медицине и фармацевтике (65%). Наименьший процент намеревающихся поднять оплату труда — в автомобильной отрасли (43%), строительстве (49%) и финсекторе (50%).

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