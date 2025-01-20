Третья мировая, TikTok, Овечкин: главные заявления Трампа накануне инаугурации

Фото: Reuters/Brian Snyder

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Что еще заявил политик перед церемонией, которая состоится 20 января?

Избранный президент США Дональд Трамп в канун инаугурации заявил, что завершит конфликт на Украине. Об этом он сообщил на встрече со сторонниками в Capital One Arena в центре Вашингтона, трансляцию вел телеканал NBC News.

«Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну», — сказал будущий глава Белого дома.

Он также пообещал что, уже завтра — сразу после инаугурации — американцы услышат о новых указах, которые их порадуют.

«Вчера кто-то сказал: «Сэр, не подписывайте так много в один день. Давайте сделаем это в течение нескольких недель». Я сказал: «Черта с два мы будем подписывать их неделями», — поделился он планами.

Говоря о злободневной теме TikTok, Трамп напомнило что сервис возвращается в США — страна получит половину активов.

«С сегодняшнего дня TikTok вернулся. Мне нравится TikTok», — заявил Трамп.

Во время первого президентского срока Трамп был решительным сторонником запрета приложения. Он изменил свою позицию в ходе предвыборной кампании.

Трамп также сказал, что говорил с генеральным директором Apple Тимом Куком:

«Сегодня я разговаривал с Тимом Куком. Он сказал, что они собираются сделать огромные инвестиции в Соединенные Штаты из-за наших больших выборов».

Трамп также пообещал в период президентства сосредоточить усилия на защите границ и интересов США, а не других государств. В частности, в связи с этим он намерен в начать крупнейшую в истории США операцию по депортации.

«Даже больше, чем это было у президента Дуайта Эйзенхауэра, который сейчас держит рекорд», — заявил он.

Кроме того, избранный глава государства дал слово в течение нескольких часов после инаугурации отменить все «глупые и радикальные» указы действующего американского лидера Джо Байдена. Трамп также заявил о желании «вернуть страну» и выступил против «радикальных левых идеологий».

В разгар обещаний Трамп также неожиданно назвал российского хоккеиста Александра Овечкина великим игроком.

«Я бы хотел поблагодарить владельцев этой арены. Их команда сейчас в отличном положении, а Овечкин — великий игрок», — сказал Трамп сторонникам. С трибун послышался одобрительный гул. Фото, видео: Reuters/Carlos Barria; 5-tv.ru



Речь Трампа длилась примерно час.

«Какая великая победа для всех», — сказал он, поблагодарив своих сторонников и отступив от микрофона.

Затем живое исполнение «Y.M.C.A.» побудило Трампа сделать свое фирменное танцевальное движение.

20 января состоится инаугурация избранного президента США. Церемония приведения к присяге первоначально должна была состояться на Национальной аллее, но из-за прогноза холодной погоды будет перенесена в ротонду Капитолия.

Ранее 5-tv.ru писал, как проходит инаугурация в Штатах.