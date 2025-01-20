Меланья Трамп вслед за мужем выпустила собственный мемкоин

Фото: Instagram*/melaniatrump

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Один $ MELANIA можно купить за 0,03 доллара.

Меланья Трамп вслед за мужем, избранным президентом США Дональдом Трампом, объявила о запуске собственной криптовалюты. Об этом без пяти минут первая леди сообщила в соцсетях Х и Truth Social.

Криптовалюта госпожи Трамп уже «работает» и получила название $ MELANIA — по аналогии с мемкоином $ TRUMP.

«Официальный мемкоин Меланьи уже в продаже. Вы можете купить $MELANIA уже сейчас», — написала она.

По данным площадки CoinMarketCap, один мемкоин Мелании можно купить за 0,03 доллара. При этом мемкоин Трампа потерял более 20% стоимости после анонса $ MELANIA.

Накануне Дональд Трамп сообщил о запуске своей криптовалюты. За сутки объем торгов мемкоинов превысил отметку в 11 миллиардов долларов.

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