Меланья Трамп вслед за мужем выпустила собственный мемкоин
Фото: Instagram*/melaniatrump
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Один $ MELANIA можно купить за 0,03 доллара.
Меланья Трамп вслед за мужем, избранным президентом США Дональдом Трампом, объявила о запуске собственной криптовалюты. Об этом без пяти минут первая леди сообщила в соцсетях Х и Truth Social.
Криптовалюта госпожи Трамп уже «работает» и получила название $ MELANIA — по аналогии с мемкоином $ TRUMP.
«Официальный мемкоин Меланьи уже в продаже. Вы можете купить $MELANIA уже сейчас», — написала она.
По данным площадки CoinMarketCap, один мемкоин Мелании можно купить за 0,03 доллара. При этом мемкоин Трампа потерял более 20% стоимости после анонса $ MELANIA.
Накануне Дональд Трамп сообщил о запуске своей криптовалюты. За сутки объем торгов мемкоинов превысил отметку в 11 миллиардов долларов.
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