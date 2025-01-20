Фото: VITALII NOSACH/ТАСС

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Готовое оружие военачальник ожидает получить «в ближайшее время».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в стране ведется разработка собственного комплекса противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, в планах получить аналог американской системы Patriot. Кроме того, генерал утверждает, что украинские специалисты также создают уникальные противоракетную и ракетную системы. Результат Сырский надеется увидеть «в ближайшее время».

«Мы еще в советские времена производили все системы управления для зенитных ракетных комплексов (ЗРК), у нас есть мощности и возможности, и ведутся работы по созданию своего собственного комплекса ПВО… Надеюсь, по своим характеристикам, он будет не хуже, чем Patriot», — сказал он в интервью украинскому телеканалу.

Прежде министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин сообщал о наличии у государства ракет-дронов «Пекло». Они способны поражать цели на расстоянии до 700 километров. Глава киевского режима Владимир Зеленский в августе прошлого года упоминал испытания ракет-дронов «Паляница», спустя три месяца анонсировал начало их серийного производства.

Пока украинские военачальники празднуют старты разработок в области оборонной промышленности, потенциальные боевики ВСУ всеми силами пытаются избежать мобилизации. Жители страны не хотят воевать и предпочитают розыск за уклонение вместо отправки на фронт.

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