Фото, видео: Telegram/mchsdagestan; 5-tv.ru

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Огонь полностью охватил двухэтажное здание и перекинулся на кровлю.

В здании администрации дагестанского села Унцукуль произошел пожар. Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы регионального управления МЧС России, возгорание распространилось на площади 450 квадратных метров. Представители ведомства опубликовали фото и видео с места ЧП.

Отмечается, что по прибытии пожарно-спасательных подразделений двухэтажное здание было полностью охвачено пламенем, огонь также перекинулся на кровлю. Пожар локализован, по предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее 5-tv.ru писал о происшествии в городе Шадринске Курганской области: сотрудники МЧС вывели 51 человека из загоревшегося пятиэтажного общежития, в том числе 15 детей.

Кроме того, в Невском районе Петербурга в результате пожара в девятиэтажном жилом доме погиб один человек. Огонь охватил небольшую комнату и был ликвидирован в течение получаса, но находившегося в квартире мужчину спасти не удалось.