«Новый шаг на пути к излечению»: Миддлтон с семьей отправилась на горнолыжный курорт

Кейт Миддлтон с мужем и детьми отправилась на горнолыжный курорт в Альпах

Фото: www.globallookpress.com/y60

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Супругу принца Уильяма вместе с близкими заметили в популярном ресторане на одной из альпийских вершин.

Принцесса Уэльская сделала еще один шаг на пути к излечению от рака, отправившись кататься на лыжах в новогодние каникулы. Об этом пишет Daily Mail.

Уточняется, что Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом и их детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи провели несколько дней в Альпах. Пару с наследниками заметили за утренним кофе в популярном среди британских лыжников ресторане на вершине горы, откуда открывается панорамный вид на заснеженные хребты.

«Было приятно видеть, как Кейт расслабляется и наслаждается жизнью. Они выглядели, как обычная английская семья, и многие люди их не узнавали. Мы видели их не впервые. Они приезжают сюда уже много лет. Я думаю, им нравится этот район. Мы также часто видим сестру Кейт Пиппу», — цитирует издание одного из сотрудников ресторана.

В публикации отмечается, что поездку членов королевской семьи можно рассматривать как позитивный знак и свидетельство того, что Миддлтон успешно излечивается от рака. При этом в Кенсингтонском дворце подчеркивают, что принцесса будет постепенно возвращаться к полноценному исполнению обязанностей.

На днях сама принцесса Уэльская, проходившая курс химиотерапии, сообщила о ремиссии. Радостной новостью она поделилась в соцсети, отметив, что по-прежнему сосредоточена на выздоровлении.

В марте 2024 года стало известно об онкологическом заболевании Миддлтон. Она приняла решение на время избегать публичности и уединиться с семьей, чтобы заботиться о здоровье.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему принц Уильям, Кейт и их дети носят одинаковую одежду.