На грабли Ивлеевой: Погребняк в Крещение поздравила россиян с Рождеством

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Популярный блогер и светская львица села в ту же лужу, что и организатор «голой» вечеринки.

Вслед за Настей Ивлеевой еще одна звезда соцсетей решила блеснуть своей воцерковленностью и знанием религиозных праздников, но, как и организатор «голой» вечеринки, позорно села в лужу.

Блогер Мария Погребняк 19 января на своей странице в соцсети поздравила подписчиков с Рождеством, которое православные христиане отметили еще 7 числа.

Кто-то, похоже, указал светской львице на ее ошибку, и вскоре в ее личном блоге взамен прежнего появился новый пост, где она поздравляет подписчиков уже с Крещением. Но было поздно: «рождественская» публикация Погребняк утекла в сеть и стала объектом насмешек пользователей.

Примечательно, что, судя по фото с пальмами, блогер уехала подальше от крещенских морозов и откуда-то из тропиков решила поздравить соотечественников с одним из главных христианских праздников.

Аналогичным невежеством совсем недавно отличилась Ивлеева. Видимо, желая продемонстрировать набожность и «искупление грехов» после скандальной вечеринки, а, скорее всего, просто хайпануть по привычке на актуальной теме, знаменитость написала у себя в блоге: «Христос Воскрес!».

И все бы ничего, только верующие в тот день отмечали Рождество Христово, а «Христос Воскресе!» — это пасхальное приветствие, которое будет уместно в этом году 20 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер и телеведущая Настя Ивлеева оконфузилась в Рождество.