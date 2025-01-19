Фицо заявил, что он не украинский слуга

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ton Molina

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Премьер Словакии подтвердил готовность блокировать финансовую помощь Украине от Евросоюза из-за прекращения транзита российского газа.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не намерен быть слугой президента* Украины Владимира Зеленского, и подтвердил готовность наложить вето на финансовую помощь киевскому режиму от Евросоюза из-за прекращения транзита российского газа.

«Президент Зеленский думает, что все должны быть его слугами. В моем случае коса нашла на камень. Роберт Фицо — словацкий премьер, а не украинский слуга», — отметил политик на своей странице в соцсети.

По мнению Фицо, отказ Зеленского встретиться в Давосе говорит о том, что он не намерен менять свое решение по транзиту газа.

Ранее в этот день вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что Евросоюз может понести ущерб на сумму 70 миллиардов евро из-за действий Зеленского, который не понимает, что остановка транзита газа из России в Словакию грозит значительными проблемами для всей Европы.

Гашпар предупредил, что Словакия будет реагировать на подобные действия Зеленского сокращением или прекращением гуманитарной помощи и блокированием решений ЕС о финансировании Украины.

По словам словацкого политика, украинский президент принимает решения относительно серьезных вопросов так, «будто проснулся рано утром».

Конфликт Фицо с Зеленским

С 1 января 2025 года транзит газа через Украину был полностью остановлен из-за отказа киевских властей продлевать соглашение — этот газ получала и Словакия. 13 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил Владимиру Зеленскому встретиться и обсудить транзит газа, отметив, что его решение наносит огромный ущерб самому Киеву, Братиславе и ЕС. По словам премьер-министра, встреча может состояться на территории Словакии недалеко от границы с Украиной. Зеленский в ответ в хамской манере предложил словацкому премьеру приехать в Киев в «ближайшую пятницу».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фицо пообещал наложить вето на помощь Украине из-за остановки транзита газа.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.