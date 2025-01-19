«Я просто толстая»: Ольга Орлова предотвратила сплетни о беременности
Певица Ольга Орлова призналась, что набрала в весе
Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина
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Знаменитость вместе с семьей отдыхает на Мальдивах.
Телеведущая и экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова призналась, что прибавила в весе, показав в соцсети фигуру в купальнике. В данный момент знаменитость вместе с маленькой дочкой и мужем отдыхают на Мальдивах.
«Пусть всегда будет солнце! Мы мечтали вернуться сюда с Анюткой. Булочка в восторге. P. S. Сразу говорю — я не беременная, я просто толстая», — опередила вопросы подписчиков Ольга.
На ролике знаменитость в ярко-розовом купальнике бежит вдоль океана вместе со своей малышкой. Мама и дочка купаются в лучах солнца и наслаждаются отдыхом.
«Безупречная фигура! Прекрасная счастливая семья»;
«Вот истинная женщина, которая не втягивает, не урезает и вырезает. Все как есть, женской красоты должно быть больше»;
«Не толстая, а очень женственная»;
«Вот так выглядит женственность! Ольга, вы прекрасны», — поддерживают певицу интернет-пользователи.
Ведущая реалити стала матерью во второй раз в начале февраля 2023 года. В 45 лет Ольга родила дочку Аню от бизнесмена Валерия, который старше ее на десять лет.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Орлова недовольна, что в сети ее мужа и дочку называют «дедушкой и внучкой».