В Курганской области сотрудники МЧС спасли 15 детей при пожаре в общежитии
Фото: Telegram/МЧС России/mchs_official
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Всего удалось эвакуировать 51 человека.
В Шадринске Курганской области при пожаре в пятиэтажном общежитии был спасен 51 человек. В том числе 15 детей. Об этом сообщает МЧС России.
«В Шадринске в пятиэтажном общежитии загорелись две комнаты. С помощью самоспасателей сотрудники МЧС России спасли 31 человека, из них 15 детей. По автолестнице спустили 20 человек. Одна женщина травмирована», — говорится в сообщении.
В результате операции были задействованы 28 огнеборцев и восемь единиц техники. Возгорание было ликвидировано на площади 60 квадратных метров. В ведомстве подчеркнули, что причина пожара устанавливается.
Также в Санкт-Петербурге в Центральном районе на 5-й Советской улице загорелась кровля пятиэтажного дома, один мужчина погиб.
По информации регионального управления МЧС, пожар распространился на площади 70 квадратных метров. К ликвидации пламени было привлечено от восемь единиц техники и 32 человека личного состава.
Из опасной зоны эвакуировали 15 человек. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что один человек погиб в результате пожара в доме в Невском районе Санкт-Петербурга.